Porticcio (Corse) : le projet de nouvelle église en panne de dons, mais maintenu

Le projet d’une nouvelle église à Porticcio (Corse) n’a pu réunir auprès des fidèles qu’un million d’euros sur les deux espérés. Le diocèse annonce toutefois que le projet sera maintenu, mais qu’il changera d’architecte.

Le diocèse d’Ajaccio a donc décidé de changer d’orientation et la collaboration avec l’architecte a dû être interrompue. “Mais que les donateurs se rassurent, l’église de Porticcio se fera“, souligne l’abbé Coeroli, vicaire général du diocèse d’Ajaccio, dans Corse-Matin.

Lorsque le projet a été lancé en 2016, il s’agissait de donner corps à une idée qui existait depuis plus de vingt ans. “L’église Saint-Jean-François-Régis est depuis longtemps trop petite, trop de fidèles demeurent dehors lors des cérémonies, argumente-t-il. La réalisation d’un nouvel édifice s’imposait.”

Un concours d’architectes avait permis de choisir Sébastien van Cappel de Prémont qui avait proposé un projet en plusieurs phases composé d’une église avec son campanile, d’un presbytère et de salles paroissiales permettant d’accueillir diverses réunions et les enfants du catéchisme. Mais le budget fixé à 2 millions apparaît finalement inadapté.

“Nous avions l’espoir que de nombreux généreux donateurs se mobilisent mais la récolte n’a pas été à la hauteur”, regrette le vicaire général. Grâce aux différents dons et aux mécènes, le diocèse a bien réuni “près d’un million d’euros”. Mais à l’image d’autres structures, le diocèse a joué de malchance, comme le rappelle Christophe Bocchecciampe, curé de Porticcio : “Il y a eu l’incendie de Notre-Dame de Paris qui a capté certains dons puis la longue période de Covid que nous avons connu.” Le diocèse a dû se résigner : “Il nous manquait trop d’argent alors, après de longues discussions avec l’architecte, nous avons signé un protocole transactionnel de rupture le 1er avril“, explique l’abbé Coeroli.

Du coup, la voilure du projet sera réduite, mais pas question d’abandonner la construction de l’église : “une belle église et son clocher que nous voudrions construite en granit jaune, comme notre église de Grosseto, la mairie de Porticcio et le centre administratif voisin. Peut-être que le presbytère et les salles paroissiales peuvent arriver dans un second temps. Il s’agit désormais de se lancer sur un nouveau projet et d’informer la population sur ce que l’on compte faire. Nous voulons aller le plus vite possible. Les donateurs ne doivent pas perdre confiance et leurs dons doivent être honorés”.

Si le projet devait finalement être abandonné, il est fort probable que les donateurs devront être remboursés par le diocèse.