30 ans de Saint-Dominique (Article de L’Homme Nouveau)

L’Homme Nouveau a interrogé Michel Valladier, un des fondateurs et directeur de l’Ecole Saint-Dominique du Pecq (78). Fondé en 1992, Saint-Dominique compte aujourd’hui plus de 800 élèves (ce qui en fait le plus gros établissement hors contrat), 35 classes de la maternelle au lycée, avec un collège-lycée de garçons et un collège-lycée de filles. Signalons aussi la classe Saint François de Fatima qui accueille des enfants atteints du maladie de l’intelligence. Des prêtres de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre assurent l’aumônerie de l’établissement. (Soutenir l’Ecole Saint-Dominique du Pecq)

Extrait du numéro 1757 du 9 avril 2022

