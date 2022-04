Chers lecteurs,

Dans la joie de la résurrection du Christ,

Belle et Sainte Fête de Pâques !

Laudáte Dóminum, omnes gentes : et collaudáte eum, omnes pópuli.

Quóniam confirmáta est super nos misericórdia eius : et véritas Dómini manet in ætérnum.

Nations, louez toutes le Seigneur ; peuples, louez-le tous. Car sa miséricorde a été affermie sur nous, et la vérité du Seigneur demeure éternellement.