A Besançon, on se lamente que l’l’Eglise n’ait pas suivie les réformes LGBT

Dans le livret final du Synode diocésain de Besançon (publié en 2019) le décret n°6 s’intitule « faire route avec les personnes homosexuelles ». Voici le décret :

« Parce que toute personne est aimée de Dieu, parce que nous reconnaissons le Christ en chacun de nos frères et sœurs, parce que l’Esprit travaille le cœur de chacun pour changer son regard, nous mettrons un soin particulier à accueillir les personnes homosexuelles dans nos communautés. Par ailleurs, je confierai très prochainement à un diacre la mise en place de lieux d’écoute et de parole au service des personnes homosexuelles et de leur entourage »