Éric Ghérardi nommé nouveau président de l’ICES

Après avoir pris l’avis du Conseil de l’Institut et du conseil d’administration de l’organisme de gestion, le chancelier de l’ICES, Institut catholique de Vendée, Monseigneur François Jacolin, vient d’annoncer la nomination de Monsieur Éric Ghérardi comme président de l’ICES à la rentrée universitaire de septembre 2022. En effet, l’actuel président, Éric de Labarre achève son mandat le 31 août 2022, après 9 années passées à la tête de l’institut. Éric Ghérardi, maître de conférences en droit public et actuellement conseiller pour l’enseignement supérieur du directeur des ressources humaines de l’armée de terre, prendra ses fonctions le 1er septembre 2022.

Éric Ghérardi est diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (section service public), docteur en droit public de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, habilité à diriger les recherches en droit et avocat. Il a commencé sa carrière comme assistant parlementaire au Sénat entre 1990 et 1992 ; en 1992, il fonde la filière de droit à l’ICES et en devient le directeur. En 1998, il est nommé maître de conférences de droit public à la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Rennes 1.

En 2006, Éric Ghérardi rejoint le ministère de la Défense comme directeur du centre de recherche des Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. En 2008, il est nommé directeur général de l’enseignement et de la recherche des Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. Après deux mandats de 5 ans, devient conseiller pour l’enseignement supérieur du directeur des ressources humaines de l’armée de Terre. Il est également officier de réserve.

Depuis 1992, Éric Ghérardi n’a jamais cessé d’enseigner le droit à l’ICES. L’enseignement de la méthode juridique est l’un de ses domaines de prédilection. Ses travaux de recherche sont notamment liés au cadre juridique d’intervention des forces armées sur le territoire national, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Parmi ses publications scientifiques, on compte une vingtaine d’articles dans des revues à comité de lecture, sept manuels et ouvrages (au moins trois éditions pour la plupart), une contribution au Code constitutionnel (éd. Litec, 9 éditions) et une quinzaine de communications en colloques, publiées dans des actes.

Cette nomination est subordonnée à l’aval de la Congrégation pour l’Éducation catholique.