Un prêtre et une religieuse poignardés à Nice

Communiqué du diocèse de Nice :

Ce matin du dimanche 24 avril, en l’église Saint-Pierre d’Arène de Nice, le père Krystof Rudzinski et la sœur Marie-Claude ont été poignardés par un individu vraisemblablement déséquilibré. Leurs jours ne seraient pas en danger.

Une fois encore, un drame vient frapper la communauté catholique des Alpes-Maritimes. Et une fois encore, au cœur de la ville de Nice.

L’ensemble des chrétiens azuréens s’associent à Monseigneur André Marceau, administrateur du diocèse de Nice, et Monseigneur Jean-Philippe Nault, évêque nommé, pour remercier vivement les secours et forces de l’ordre mobilisés pour leur efficacité, les représentants de l’État ainsi que les élus locaux pour leur soutien et présence.

En cette semaine qui suit la Résurrection du Christ, toutes nos pensées et prières rejoignent les deux victimes, leurs proches, les prêtres et fidèles meurtris dans leur foi et leur espérance.