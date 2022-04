Une nouvelle étude pour authentifier le linceul de Turin

Une nouvelle étude aux rayons X du linceul de Turin a été publiée en Italie et accrédite son âge de près de 2000 ans. Elle fait voler en éclats la datation au carbone 14 réalisée en 1988 qui ne donnait que sept siècles d’âge au dit tissu.

L’étude X-ray dating of a linen sample from the Shroud of Turin (Datation par rayons X d’un échantillon de lin provenant du Linceul de Turin). Cette étude s’appuyant sur une nouvelle technique de datation, atteste que le drap aurait bel et bien environ 2 000 ans, soit l’âge du Christ.

“La nouvelle technique employée par les scientifiques italiens s’appuie sur des rayons X pour analyser le linceul « à l’échelle des atomes », explique le directeur de l’étude, Liberato De Caro, un éminent spécialiste du linceul de Turin et membre du Centre National de Recherche (CNR) italien, interrogé par le National Catholic Register. Concrètement, cette méthode d’analyse appelée « Wide Angle X-Ray Scattering » (WAXS), consiste à mesurer le vieillissement naturel de la cellulose de lin grâce aux rayons X, puis de le convertir en temps écoulé depuis la fabrication. Les résultats ont été comparés à ceux d’autres échantillons de tissus de lin authentifiés, d’un âge variant entre 3000 av. J.-C. et 2000 ap. J-C. Les mesures du linceul se sont révélées particulièrement proches de celles d’un tissu de lin dont les archives historiques font remonter l’existence au siège de Massada (Israël), entre 55 et 74 ap. J-C”, précise encore Aleteia.

