La Voie romaine arrive à Rome

Après avoir traversé la France de Paris à Nice et le nord de l’Italie, après s’être recueillies à Vézelay, à Paray-le-Monial, à Ars, à la Sainte-Baume et à Cotignac, avoir été reçues à l’abbaye Notre-Dame de Triors, à l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux et au séminaire de Gricigliano, après tant de rencontres, de prières et de grâces reçues, les marcheuses de la Voie romaine arrivent à Rome.

Nos mères de prêtres entreront en effet dans la Ville éternelle ce samedi 30 avril.

Vous pourrez les retrouver à 12h30 Piazzale della Villa Borghese d’où elles repartiront pour rejoindre la place Saint-Pierre (arrivée prévue vers 16h) avant d’assister à une messe d’action de grâce qui sera célébrée à l’église de la Trinité des Pèlerins à 17h30.

Nous proposons à tous les catholiques défendant la liberté du rite tridentin dans l’Église de s’associer au chapelet qui sera récité à cette intention par La Voie romaine sur la place Saint-Pierre à 17h ce dimanche 1er mai, en la fête du Bon Pasteur.

Nos marcheuses et nous tous, fidèles attachés au rite tridentin, sommes bénis dans notre projet, car le pape François a accordé à ces mères un baciamano à l’issue de l’audience générale du 4 mai. Les pèlerines seront ainsi invitées à se tenir au premier rang sur le parvis de Saint-Pierre, de part et d’autre de l’estrade où sera placé le trône du Souverain Pontife qui viendra les saluer et s’entretenir avec elles à la fin de l’audience.

C’est une belle victoire pour La Voie romaine qui pourra alors remettre au Saint-Père le coffre chargé des milliers de lettres et témoignages des catholiques qui ont été blessés par le Motu Proprio Traditionis Custodes.

Notre Espérance est grande et nous savons que cet acte de foi posé par ces mères de prêtres portera du fruit, pour la liberté du rite tridentin et l’unité de l’Église.