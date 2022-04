Les 7 demandes de Paix Liturgique à Mgr Ulrich

De Christian Marquant :

Samedi prochain, 30 avril, soyez devant la nonciature apostolique, 14bis avenue du Président-Wilson, à midi. Jusqu’à 12h 45, nous y manifesterons en priant.

Nous nous associons à l’action menée à Grenoble, où les deux prêtres de la FSSP qui assuraient messes, sacrements, catéchismes, etc., sont licenciés par le diocèse et remplacés par un seul prêtre diocésain à mi-temps : les jeunes fidèles de Saint André ont occupé le clocher de leur église durant 40h de prière et de revendication.

En outre, l’arrivée prochaine à Paris du nouvel archevêque nommé par le Saint-Père, Mgr Laurent Ulrich, venu de Lille, suscite l’espoir d’un rétablissement de la justice en faveur des catholiques parisiens attachés à la messe traditionnelle.

Nous comptons lui demander le rétablissement de la paix liturgique dans son diocèse par les mesures suivantes :

Rétablissement de la messe dominicale paroissiale à Saint Georges de La Villette Rétablissement de la messe du mercredi à Saint Georges de La Villette Rétablissement de la messe des jeunes du mercredi, confessions, prédications, formation, à Saint François Xavier Rétablissement de la messe dominicale paroissiale à N.D. du Travail Rétablissement de la messe paroissiale du lundi à Sainte-Clotilde Possibilité à tous les prêtres parisiens voulant célébrer la messe traditionnelle de le faire librement Célébration de la confirmation selon la forme traditionnelle.

A Samedi. En union de prière et d’amitié.

Rappelons que, à Lille, Mgr Ulrich a accordé l’usage de l’église Saint Étienne à l’ICRSP, après la chapelle de la rue d’Angleterre et est venu par trois fois donner les confirmations.