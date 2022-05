Dans la presse: Don Bosco au XXIè siècle

L’Homme Nouveau consacre le dossier de son numéro de cette quinzaine (N°1759, 1er mai 2022) à la pédagogie salésienne telle qu’elle est proposée par les prêtres, séminaristes de l’Institut du Christ Roi et les soeurs adoratrice du Coeur Royal de Jésus-Christ.

L’Institut du Christ Roi propose notamment des camps et colonies pour les jeunes :

Dossier

Don Bosco au XXIe siècle

La pédagogie salésienne en acte

En proposant chaque été des camps de plusieurs semaines à destination des jeunes, les prêtres de l’Institut du Christ-Roi Souverain Prêtre et les Sœurs adoratrices du Cœur Royal de Jésus-Christ Souverain Prêtre s’inscrivent dans la filiation pédagogique et spirituelle de saint François de Sales et de don Bosco.

Avec le chanoine François de Beaurepaire, le chanoine Alban Denis, Isaure Dujon, le chanoine François Journé, le chanoine Louis Poucin de Wouilt

