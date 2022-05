Paris : manifestation pour la messe traditionnelle à la nonciature apostolique ce 7 mai

Une nouvelle manifestation pour la défense de la messe traditionnelle aura lieu ce samedi 7 mai devant la nonciature apostolique ce 7 mai à Paris à midi, 14 bis avenue du président Wilson (métros Iéna ou Alma-Marceau, ligne 9).

Les organisateurs communiquent :

“Le 7 mai, samedi prochain, nous nous retrouverons devant la nonciature apostolique, 14bis avenue du Président-Wilson, de 12h à 12h 45.

Nous savons que nos revendications seront à la fin entendues. Parmi les signes d’espoir nous notons cet évènement : samedi dernier, 30 avril 2022, cependant que nous manifestions et prions, une messe solennelle pour le 450ème anniversaire de la mort de saint Pie V était célébrée à la chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure, à Rome, où est vénéré son corps, par Mgr Marco Agostini, cérémoniaire pontifical, avec toutes les permissions requises et aujourd’hui le Souverain Pontife a accordé le « Baisemain » aux mamans de la Voie Romaine qui venaient lui demander de revenir en arrière sur la dureté de son motu proprio Traditionis custodes : nous ne pouvons-voir dans ce geste de François qu’un retour à la Paix et à la Charité comme l’avait été la décision du Pape François de permettre aux Communautés traditionnelles de conserver l’Usus antiquior… Deo Gratias et Merci très Saint-Père !

Et nous nous préparons à demander à Mgr Laurent Ulrich, notre nouvel archevêque, le rétablissement de la paix liturgique dans son diocèse par la reprise des messes traditionnelles injustement supprimées à Saint Georges de La Villette, à Saint François Xavier, à N.D. du Travail, ou nos amis continuent à manifester chaque semaine, de même que devant les bureaux de l’archevêché. Avec, en outre, ces deux points importants parmi ceux que nous avançons : tous les prêtres parisiens voulant célébrer la messe traditionnelle doivent pouvoir le faire à nouveau librement et la célébration de la confirmation selon la forme traditionnelle doit être à nouveau assurée“.