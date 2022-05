Saint-Paul de la Croix (Québec) : des offres de France et des USA pour l’église à vendre

Nous écrivions il y a peu au sujet de l’église de Saint-Paul de la Croix au Québec, à vendre 501 dollars canadiens. Visiblement, son devenir intéresse puisque la presse locale écrit que la fabrique a reçu des offres venues de France et des Etats-Unis. Néanmoins, c’est un projet de logements dans l’église qui aurait les faveurs du comité de fabrique.

“Si l’intérêt venant de France et des États-Unis fait sourire, c’est avec beaucoup de sérieux que les offres déposées pour l’achat de l’église seront étudiées par la Fabrique. Le président assure qu’il ne choisira pas la première offre venue pour vendre et passer à autre chose.

Idéalement, la Fabrique aimerait qu’un promoteur souhaitant réaliser des logements ou encore un projet aux missions sociales et communautaires se manifeste. Elle se donne 90 jours, soit environ 3 mois, pour compiler le plus d’offres possible et évaluer ses options.

«Nous aurons certaines conditions, notamment celui de conserver la sacristie comme lieu de culte. On veut aussi que l’église garde son cachet. L’église, ça contribue à l’image de chaque village», partage Yval Castonguay.

«Des acheteurs, il va en avoir beaucoup, mais on sera sélectifs et on va étudier ça avec beaucoup de sérieux», complète-t-il, s’engageant même à tenir une séance d’information publique si une offre intéressante est ciblée.

Selon nos informations, l’organisme local «Rivière La Mariakèche» souhaiterait faire une offre afin de développer une coopérative d’habitation au sein de l’église. Le projet comprendrait l’aménagement de quelques logements sociaux (studios ou petits appartements) pour les vétérans, mais aussi pour toutes autres personnes en situation d’aide pour le logement“.

