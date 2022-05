Lac-au-Saumon (Québec) : faute d’être vendu, l’immense couvent sera détruit

La maison mère de la congrégation des Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé à Lac-au-Saumon, au Québec, en vente depuis dix ans, ne trouve pas preneur. Faute de réussir à le vendre, les religieuses vont le détruire.

“Quatre propositions officielles de rachat ont été proposées aux sœurs, qui les ont toutes refusées.

Selon sœur Chantal Blouin, économe générale de l’ordre religieux, les projets soumis ne correspondaient pas aux attentes de la congrégation.

Initialement, nous voulions vendre la maison avec un projet qui était viable et pérenne, pour que ça ne nous revienne pas comme maison. Il fallait que chacun des promoteurs puisse démontrer sa capacité financière de pouvoir poursuivre, ce qui n’était pas le cas pour une grosse majorité [des projets] , raconte-t-elle“.

L’immense bâtiment est maintenant à vendre comme surface commerciale.

Et s’il ne trouve pas preneur, il sera détruit : “Initialement, si [ces premiers projets] ne marchaient pas, c’est la démolition, c’est ce qu’on avait dit, puis à ce jour, on était rendu au point où on s’était dit, on démolit. Finalement, on a eu de nouveaux courtiers qui se sont présentés, qui nous ont présenté une approche plus commerciale que dans l’ordre de ce dont on rêvait, raconte l’économe générale, résignée“.

La congrégation prévoyait de déménager à Rimouski en 2020, mais ses projets là-bas ont été bloqués par l’opposition des riverains. “Il reste 25 sœurs, dont la moyenne d’âge est de 87 ans, qui vivent dans la bâtiment, dont seulement un quart de la surface est encore utilisée. De plus, 13 patients laïcs vivent aussi à l’unité de soins du couvent“.

Source