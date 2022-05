L’Institut Croix des Vents (Sées) : à l’horizon 2030

La Fondation Kephas consacre le dernier numéro de sa gazette (Avril 2022, n°40) à l’Institut Croix des Vents (Sées) à l’occasion du 20è anniversaire de l’établissement.

09Fondé il y a 20 ans, l’Institut Croix des Vents compte aujourd’hui près de 215 élèves de la maternelle au lycée. La Fraternité Saint-Pierre assure l’aumônerie et la direction de l’établissement.

Qui n’avance pas recule ! Un immense chemin a été parcouru en vingt ans et l’Institut Croix-des-Vents constitue un modèle en terme de développement et de professionnalisation de l’enseignement hors-contrat catholique. Il ne s’agit pas simplement de créer des écoles pour préserver la jeunesse de l’idéologisation des contenus scolaires. Encore faut-il apporter mieux, et c’est justement cet objectif qui a été poursuivi par les différents directeurs de l’Institut. La liberté scolaire, comme dans le domaine entrepreneurial, permet de viser l’excellence en étant libéré du poids de la lourdeur bureaucratique. On ne saurait néanmoins se contenter des acquis. Presque un quart des bâtiments sont encore inexploités faute de moyens pour les rénover. L’établissement, actuellement complet, pourrait accueillir plus d’élèves. Il faut toujours viser plus haut et pas seulement en terme de quantité. La qualité de l’enseignement dépend essentiellement du recrutement des professeurs qu’il faut fidéliser par des salaires leur permettant de vivre et de scolariser leurs enfants dans la région. Le collège unique et le lycée général ne sont pas faits pour tous, loin de là. Beaucoup d’enfants intelligents s’ennuient en classe à partir de la quatrième car ils aspirent à faire des choses de leurs mains. L’Institut veut pouvoir être en mesure de proposer différentes formations, d’abord littéraires, puis techniques et enfin professionnelles. Sans financement de l’État ce sont les scolarités qui font vivre un établissement indépendant. Bien que l’Institut se soit toujours efforcé de maintenir leur montant en deçà d’un certain seuil, les scolarités constituent une lourde charge pour les familles. Un enseignement de qualité devrait être accessible aux familles les plus humbles. Pour atteindre tous ces objectifs l’Institut Croix-des-Vents, avec l’aide de la Fondation Kephas, doit trouver des donateurs et des investisseurs.

Nous comptons sur vous !

Abbé Charles Gauthey

Directeur de l’Institut Croix-des-Vents