L’ancienne chef de cabinet de Luc Chatel nommée Directrice de la communication de la CEF

Le 3 mai, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF) a nommé Madame Diane Pilotaz Secrétaire générale adjointe et Directrice de la communication pour un mandat de trois ans à compter du 16 mai 2022.

Diplômée de Sciences Po Paris en Affaires Publiques et en Journalisme, Diane Pilotaz a plus de quinze ans d’expérience dans les métiers du marketing et de la communication, acquise successivement dans les secteurs public et privé.

Elle a en particulier exercé, de 2008 à 2012, les fonctions de conseillère presse puis chef de cabinet du ministre et porte-parole du Gouvernement Luc Chatel, à Bercy dans un premier temps et au ministère de l’Éducation nationale par la suite. Luc Chatel est ce ministre de Nicolas Sarkozy qui a introduit l’idéologie du genre à l’école.

Après cinq ans au sein d’un cabinet de conseil en stratégie, elle rejoint en 2017 un grand groupe éducatif international en tant que Directrice du développement pour la France, en charge du marketing et de la communication.

Originaire du diocèse de Nanterre, Diane Pilotaz est mariée et mère de deux enfants.