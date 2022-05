Le frère Jean-François Bour nommé Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans

Le 3 mai, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a nommé Frère Jean-François Bour (Ordre des Prêcheurs), Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans (SNRM).

Religieux dominicain depuis 1992, Père Jean-François Bour est ordonné prêtre en 2001. Il est spécialiste en islamologie, en dialogue interreligieux et en anthropologie sociale théologique.

Diplômé de Sciences politiques et titulaire d’une licence canonique en théologie, Frère Jean-François Bour a résidé dix années au Caire où il fut membre de l’Institut dominicain d’études orientales du Caire (IDEO), Secrétaire de la revue d’Islamologie MIDEO et enseignant au Centre d’études philosophiques et théologiques de l’Église Copte catholique du Caire.

En 2010, il est nommé Adjoint du directeur du Service de la Conférence des évêques de France pour les relations avec l’Islam (SRI devenu SNRM) ainsi que délégué diocésain et accompagnateur pour le dialogue interreligieux dans le diocèse de Tours.

En 2019, il est nommé Directeur de DECERE (Démocratie, Construction Européenne et Religions), organisation fondée en 2005 à Strasbourg par les dominicains et le diocèse de Strasbourg pour promouvoir la contribution des religions dans la construction européenne et l’évolution des sociétés.

Depuis janvier 2021, il est membre de la délégation « Justice et Paix Europe » à la Conférence des OING (Conférence des Organisations Internationales Non Gouvernementales) du Conseil de l’Europe et rapporteur depuis le 1er mai 2021 dans le « Comité pour le dialogue interreligieux et interconvictionnel » érigé en mars 2021 au sein de la Conférence des OING du Conseil de l’Europe.

Il est enseignant vacataire à la faculté de théologie catholique de Strasbourg et expert auprès de la Région Grand Est pour le dialogue interreligieux.