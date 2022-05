Des prêtres s’opposent à leur évêque LGBTiste

Le 28 avril 2002, ce Cercle sacerdotal de Coire (Churer Priesterkreis) a publié une prise de position pour mettre en garde sur les points contestés et pour demander à l’évêque de retirer sa signature, estimant que Mgr Bonnemain n’aurait jamais dû signer le document. Les prêtres décrivent le Code de conduite comme

« une tentative d’implanter l’idéologie LGBT dans l’Eglise sous le couvert de la prévention des agressions et de saper ainsi la doctrine de l’Eglise ».

Ils relèvent plusieurs passages qui « musellent la doctrine de la foi et des mœurs ». Ainsi le Code fait dire au signataire :

« Je renonce à des évaluations négatives globales de comportements prétendument non bibliques en raison de l’orientation sexuelle. »

Les prêtres soulignent :

« Celui qui signe cette phrase ne devrait plus (…) proclamer l’enseignement de l’Eglise sur l’homosexualité tel qu’il est stipulé dans le Catéchisme de l’Eglise catholique ».

Par ailleurs, le Code stipule :

« Dans les entretiens pastoraux, je n’aborde pas activement les thèmes liés à la sexualité. Dans tous les cas, je m’abstiens de poser des questions dérangeantes sur la vie intime et le statut de la relation. Cela vaut également pour les entretiens que je mène en tant que supérieur hiérarchique. »

Cela interdirait au ministre de poser ces questions fondamentales dans la préparation au mariage : par exemple que celui-ci est constitué par la communauté entre un homme et une femme, ainsi que sur les mariages et les divorces précédents éventuels, ou des enfants issus de relations antérieures.

Quant à la formation des prêtres, il ne serait plus possible de veiller à écarter les hommes ayant des tendances homosexuelles de l’ordination, comme cela est stipulé par les textes du Saint-Siège.

« Si les prêtres, les diacres et les collaborateurs laïcs qui vivent des relations hétéro ou homosexuelles immorales ne peuvent plus être appelés à rendre des comptes et, si aucune amélioration n’est constatée, ils sont finalement renvoyés, une morale à double vitesse s’installera de deux manières. »