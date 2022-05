Agenda: 30è université d’été de Renaissance Catholique du 14 au 17 juillet 2022

La prochaine Université d’été de Renaissance catholique se déroulera du 14 au 17 juillet 2022, au Château des Termelles, à Abilly (Indre-et-Loire). Il aura pour thème “La civilisation occidentale, ses racines, ses défis, son avenir.”

Dans son remarquable film sur la paysannerie française : “Ce monde ancien. Les derniers Gaulois” Patrick Buisson observe que la vie des paysans français jusqu’au années 1950 était plus proche de celle des paysans grecs décrite par Hésiode au VIIIème siècle av JC que de celle de leurs petits-enfants. En quelques décennies s’est opéré un changement de paradigme absolument radical. L’homme traditionnel était l’héritier d’un passé, d’un patrimoine. Il se sentait comptable d’un avenir, simple maillon d’une chaîne, soumis aux dieux, à la nature et à des institutions quasiment immuables.

Aujourd’hui la notion d’enracinement est-elle encore pertinente à l’heure des migrations de masse et du triomphe de l’homo festivus sillonnant le village mondial ? Quels sont les défis à relever pour notre vieille civilisation, parfois lasse d’encore exister, alors que les maîtres mots du jour semblent être ceux de la mobilité, du nomadisme et de la mondialisation ?

Enfin, à l’heure de la cancel culture, du wokisme triomphant et de la dictature sanitaire comment articuler, pour l’avenir, l’exercice des libertés fondamentales avec le service du bien commun.

C’est à la découverte de ces enjeux de civilisation que nous vous convions. Cette rencontre sera également l’occasion de fêter dignement l’anniversaire de cette 30ème Université d’été, la première ayant eu lieu en 1992 sur le thème : « Une croix sur le nouveau monde ».

Conférences

La civilisation occidentale. Ses racines. Ses défis. Son avenir.

– Qu’est-ce qu’une civilisation ? Toutes les civilisations se valent-elles ?

– Existe-t-il une civilisation européenne ?

– La Tradition dans l’Eglise au risque de la cancel culture ?

– Folklore ou Tradition ?

Comment disparaît une civilisation ?

– Mythes et réalités du grand remplacement.

– Le wokisme contre la civilisation.

– Manipulation des masses et viol des foules.

– L’UE contre la civilisation européenne.

Préserver et reconstruire

– Libertés et bien commun au service de la civilisation.

– Retrouver et reconstruire des permanences.

Des intervenants de qua lité, notamment :

– Philippe Pichot-Bravard, professeur d’université

– Roberto de Mattei, président de la fondation Lépante

– Laurent Dandrieu, journaliste

– Jean-Paul Gourévitch, essayiste

– Jean-Yves Le Gallou, président de la fondation Polémia

– Antoine de Lacoste, chroniqueur et essayiste

– Korantin Denis, écrivain

– Bruno Gollnish, ancien député européen

– Michel Boyancé, ancien doyen-directeur de l’IPC

– Jean-Pierre Maugendre, directeur général de Renaissance Catholique.

Au programme de notre 30ème Université

– Soirée oenologique. La civilisation du vin par le Général (2S) Marc Paitier

– Pèlerinage à l’île Bouchard

– Soirée cochon grillé et danses folkloriques

Nous vous attendons en famille ! Une garderie est assurée pour les enfants de 2 à 12 ans, tout au long de l’Université d’été.

4 journées d’études et d’amitié chrétienne avec messe traditionnelle quotidienne, grande librairie

