50 ans de l’Ecole Saint-Michel de Châteauroux

L’Ecole Saint-Michel de Châteauroux (FSSPX) fête ses 50 ans alors que son petit frère, le lycée professionnelle Philibert Vrau fête lui son 10è anniversaire :

Programme

Samedi 21 mai 2022 : Tous les anciens et parents d’élèves sont invités à venir commémorer ces deux fondations en assistant à la conférence de Monsieur l’abbé Bouchacourt, suivie d’une projection retraçant l’histoire des deux écoles. La journée s’achèvera par un dîner champêtre suivi d’une représentation théâtrale à 21h00 à laquelle vous êtes tous conviés.

Pour tous renseignements vous pouvez nous adresser un mail : [email protected]

Deux DVD seront disponibles à la vente : le film retraçant l’histoire des deux écoles et le film de la pièce de théâtre.

Aidez l’école Saint-Michel ou l’école Philibert-Vrau par vos dons déductibles d’impôts (RD 96, La Martinerie – 36130 MONTIERCHAUME) (renseignements : [email protected] ; tél.: 02 54 29 89 48)

Bref aperçu de l’histoire de l’école Saint-Michel, première école de la Fraternité Saint-Pie X

Fondée à Châteauroux en 1972 par deux laïcs, Monsieur Jean Masure et Monsieur Pierre Soulet, professeurs, désireux de se consacrer à l’éducation chrétienne de la jeunesse, elle s’y développe de 1972 à 1977, ouvrant une classe par année depuis la sixième à la terminale, ainsi qu’un internat de garçons dès 1975.

En 1977, pour faire face à son extension, elle acquiert une propriété à Niherne, dans le hameau de Surins, un corps de ferme et une maison de maître bordés d’un grand parc sur les rives de l’Indre.

En 1978, en raison de lourdes difficultés financières et d’un certain manque d’encadrement, les dirigeants demandent à Mgr Marcel Lefebvre de leur porter secours. L’œuvre est alors confiée aux prêtres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, et M. l’abbé P.-M. Laurençon en assume la première direction. Lui succèdent M. l’abbé B. Knittel en 1996, M. l’abbé J.-P. Boubée en 1999 et M. l’abbé V. Bétin en 2001. La communauté religieuse de l’école s’étoffe : prêtres, frères et sœurs de la Fraternité ; elle compte actuellement 15 membres.

En 2012, la Providence permet l’acquisition du site prestigieux de La Martinerie implanté sur les communes de Déols et Montierchaume. L’ancien campus militaire est parfaitement adapté aux besoins d’un grand internat. Le déménagement effectif a lieu en mars 2014. Ce projet audacieux recouvre aussi l’ouverture de l’école professionnelle Philibert-Vrau et de l’école primaire mixte Saint-Michel qui, avec l’internat secondaire de garçons, constituent désormais notre Ensemble Scolaire. L’école Saint-Michel dirigée depuis la rentrée de septembre 2016 par M. l’abbé Benoît-Joseph de Villemagne, dispense un enseignement complet depuis le cours préparatoire du primaire à la terminale proposant les principales spécialités littéraire, scientifique, économique et sociale.

Une classe Prépa-pro permet aux élèves de fin de collège de découvrir successivement les cinq formations de l’école Philibert-Vrau : menuiserie, électricité, aménagement paysager, maçonnerie et cuisine.

Enfin, en mars 2017 fut inauguré le Lieu de Vie et d’Accueil Sainte-Jeanne-de-Valois pour personnes handicapées. Cette œuvre suscite générosité et oubli de soi et développe un regard humain et compatissant sur la misère physique si souvent niée aujourd’hui.