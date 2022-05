Incendie volontaire de l’aumônerie des étudiants de Pau

Communiqué de Mgr Aillet :

Nous avons été informés de l’incendie qui s’est déclaré, entre 5h et 6h du matin, dans les locaux de l’aumônerie des étudiants de Pau, situés au rez-de-chaussée du presbytère de l’église Saint-Pierre, rue Robert Schuman.

Compte tenu des circonstances (effraction constatée par la police, vol de la caisse de l’aumônerie et d’un ordinateur…), le caractère volontaire de cet incendie ne fait malheureusement guère de doute. Quatre départs de feu bien distincts ont d’ailleurs été identifiés…

Le tabernacle de l’oratoire, manifestement visé par un de ces quatre départs de feu, est carbonisé, mais les hosties consacrées qui s’y trouvaient ont heureusement été préservées.

Les dégâts matériels sont à l’évidence très importants, mais les lieux ont immédiatement été sécurisés. Une plainte a bien entendu été déposée et une enquête est en cours.

Quoi qu’il en soit, cet incendie de nature criminelle aurait pu coûter la vie des deux prêtres (M l’abbé Lucien Plazanet, curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul et M l’abbé Sanche de Franssu, aumônier des étudiants) qui dormaient à ce moment-là au 1er étage… Ce sont eux qui, réveillés par le bruit et la fumée, ont immédiatement alerté les pompiers, dont l’intervention, aussi rapide qu’efficace, a permis de venir à bout de cet incendie.

Que ces prêtres et les fidèles de la paroisse ou du diocèse ainsi que les étudiants de l’aumônerie, terriblement choqués par ce triste épisode, soient assurés de notre proximité, de notre affection et de notre prière.

+ Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.