Paris : défense de la messe traditionnelle ce 21 mai devant la nonciature

Une nouvelle manifestation pour la défense de la messe traditionnelle a lieu ce 21 mai devant la nonciature apostolique (14 bis avenue du président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9) entre 12h et 12h45.

Les organisateurs communiquent :

“Paris recevra son nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, lundi, le 23 mai, par une messe célébrée en l’église Saint-Sulpice, à 18h 30, et non à Notre-Dame. Cette arrivée d’un nouvel archevêque dans un diocèse dont la cathédrale a brûlé a valeur de fort symbole quant à l’état de son Église, et plus généralement de l’Église de France.

Parmi les dossiers que Mgr Ulrich trouvera à son arrivée, est celui de la messe traditionnelle dans son diocèse. Son prédécesseur y a incompréhensiblement installé la guerre et rompus une Paix déjà initiée depuis 1988 par le Cardinal Lustiger.

Comme nous l’avons dit, nous demanderons à Mgr Ulrich que soient mis en œuvre dès que possible :

1. Le rétablissement de la messe dominicale paroissiale à Saint Georges de La Villette qui avait toujours été célébrée par des prêtres du diocèse de Paris

2. Le rétablissement des deux messes de semaine à Saint Georges de La Villette qui avaient toujours été célébrées par des prêtres du diocèse de Paris.

3. Le rétablissement de la messe dominicale paroissiale à N.D. du Travail qui avait toujours été célébrée par des prêtres du diocèse de Paris.

4. Le rétablissement de la messe du lundi à Sainte-Clotilde qui avait toujours été célébrée par des prêtres du diocèse de Paris.-

5. Le rétablissement de la messe des jeunes du mercredi, confessions, prédications, formation, à Saint François Xavier.

6. La possibilité à tous les prêtres parisiens voulant célébrer la messe traditionnelle de le faire librement.

7. La célébration de la confirmation selon la forme traditionnelle.

Cette prochaine arrivée du nouvel archevêque, qui va provoquer un changement de donne, nous donne l’espoir d’un rétablissement de la justice en faveur des catholiques parisiens attachés à la liturgie traditionnelle. En effet, nous avons appris avec une grande joie que l’un des derniers actes de Mgr Ulrich à Lille aura été de conférer les confirmations dans le rite traditionnel en l’église Saint-Etienne”.