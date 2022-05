Pèlerinage au Mont Saint Michel avec la Fraternité Saint Vincent Ferrier

La Fraternité St Vincent Ferrier nous signale qu’il reste quelques places pour son pèlerinage au Mont St Michel du 16 au 21 août prochains:

La Fraternité Saint-Vincent-Ferrier vous propose une semaine en chrétienté !

Du 16 août au soir au 21 août à midi, de Mortain au Mont-Saint-Michel. Le pèlerinage se fait en chapitres d’environ 30 personnes et est organisé de manière à ce que les familles avec enfants en bas âge puissent y participer : 15 km de marche par jour et voitures-balais, transport des gros sacs par l’équipe logistique, nuits sous tente, douches collectives. La nourriture sera préparée par l’équipe intendance. Tous les jours, nous chanterons la messe et les complies. Tous les matins, topos adaptés pour les adultes, les adolescents et les enfants ; veillées le soir.

Prix : 400 € par famille (dont 100 € à régler à l’inscription).

Durant le pèlerinage, il est demandé aux dames et aux messieurs d’avoir les genoux et les épaules couverts.

Pour s’inscrire, c’est ici.