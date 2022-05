Mgr Bouilleret à Rome : le bienheureux Jean-Joseph Lataste, Traditionis custodes…

L’archevêque de Besançon, Mgr Bouilleret, et le vicaire général, le père Eric Poinsot, se sont rendus à Rome du lundi 16 au jeudi 19 mai. Ils sont allés à la rencontre de plusieurs dicastères et notamment la congrégation pour la cause des saints afin d’évoquer l’avancement du procès en canonisation du bienheureux Jean-Joseph Lataste.

Mardi 17 avril, ils ont rencontré le cardinal Ladaria Ferrer, préfet de la congrégation pour la doctrine de la foi. Lors de cet entretien, la lutte contre les abus sexuels dans l’Eglise a notamment été abordée.

Au cours de cette même journée, ils se sont informés de l’avancement du procès en canonisation du père Jean-Joseph Lataste auprès du cardinal Marcello Semeraro, préfet de la congrégation pour la cause des saints depuis 2021.

Le lendemain, trois rencontres étaient organisées. La première auprès de la congrégation pour les religieux et les instituts de la vie consacrée. Avec Mgr José Rodriguez Carbello, secrétaire de cette congrégation, ils ont évoqué les congrégations religieuses présentes dans le diocèse.

Ensuite, ils ont échangé sur le motu proprio du pape François Traditionis custodes avec le secrétaire de la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, Mgr Vittorio Viola.

Ils ont également rencontré la soeur Nathalie Becquart, sous-secrétaire du synode des évêques. Elle avait travaillé avec le père Eric Poinsot au service national de l’évangélisation des jeunes et des vocations, avant de lui succéder à la tête de ce service.

Jeudi, Mgr Jean-Luc Bouilleret a rencontré le cardinal Marc Ouellet, préfet de la congrégation pour les évêques.