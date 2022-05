Agenda: Les 50 ans des Scouts Saint-Louis (Lyon)

Les Scouts et Guides Saint-Louis sont un mouvement fondé en septembre 1972, lorsque deux groupes scouts lyonnais (Groupes I et III) et un groupe stéphanois se séparèrent des Scouts d’Europe pour fonder une association indépendante, familiale et locale aujourd’hui affiliée aux Eclaireurs Neutres de France (ENF). L’Association fête ses 50 ans cette année. L’aumônerie est assurée par des prêtres de la Fraternité Saint-Pierre et un prêtre du diocèse.

Chers amis, parents et anciens, c’est avec un grand plaisir que nous vous convions aux 50 ans des Scouts & Guides Saint-Louis qui se tiendront le week-end des 24 et 25 septembre 2022 à Dardilly.

