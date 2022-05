Synodalité au diocèse de Tours : l’évêque s’enfuit pour éviter de discuter avec ses fidèles

Scènes cocasses ces jours-ci, lors d’une réunion du synode sur la synodalité, dans le diocèse de Tours, où les paroissiens de Saint-Pierre Ville (FSSP) sont venus nombreux et groupés. Pour rappel, la synodalité est censée permettre aux laïcs d’être mieux écoutés par les clercs et d’être entendus par l’Eglise, mais encore faudrait-il que les clercs ne choisissent pas quels laïcs et quelles questions veulent-ils entendre…

“Les paroissiens de Saint-Pierre Ville constituaient la moitié de l’assistance, nettement plus jeune que l’autre – où les cheveux blancs dominaient”, relate un fidèle qui a assisté à la réunion. “Cependant, le curé de la cathédrale triait les papiers, et pas un de ceux qui était mis par les fidèles de Saint-Pierre Ville n’a été tiré”.

Dans le diocèse de Vannes, où grâce aux phares bretons, il y a des idées lumineuses par intermittence parmi ceux qui portent la démarche synodale, on a mis les mots sur les maux et notamment la “fracture générationnelle” entre les fidèles (doublée aussi d’une fracture territoriale qui existe aussi, autrement, dans le diocèse de Tours).

A la fin ça a été plus flagrant encore car l’évêque a donné la bénédiction, tous ceux de Saint-Pierre Ville se sont agenouillés, les autres non. Puis la plupart des gens qui sont venus à la réunion se sont dispersés, et quand l’evêque et le vicaire général ont vu le groupe des fidèles de Saint-Pierre Ville qui les attendait devant l’entrée pour discuter avec, ils ont pris leurs jambes à leur cou et ont couru jusqu’à leur voiture pour éviter de parler avec leurs fidèles“.

Fidèles qui, s’ils avaient une fanfare, auraient pu jouer, pour la glorieuse retirada de l’évêque, “bon voyage Monsieur Dumollet“.