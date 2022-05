Le diocèse de Nancy a une équipe diocésaine “Homosexualité et Vie Chrétienne”, qui était sur le pont lors de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, le 17 mai, avec un temps de prière à l’église Saint-Sébastien.

Un temps « essentiel pour les personnes homosexuelles, d’une part, qui vivent des moments très difficiles dans la société en général et plus particulièrement dans l’Église », souligne Olivier Bruneau, accompagnateur de l’équipe diocésaine. Cette journée est « prévue aussi pour dire que l’Église est présente pour eux, avec eux, et qu’ils ont une place entière dans cette Église.