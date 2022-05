Vidéo: La vie au Séminaire Saint-Thomas d’Aquin à Dillwyn (FSSPX)

Le séminaire Saint-Thomas d’Aquin, séminaire nord-américain de la Fraternité Saint-Pie X, publie cette vidéo de présentation de la vie au séminaire :

Le séminaire Saint-Thomas d’Aquin est une maison de formation sacerdotale traditionnelle, depuis l’appel initial qui a conduit le jeune homme à entrer au séminaire, jusqu’à l’accomplissement de cet appel lors de son ordination sacerdotale.

Notre mission au séminaire est la formation de saints prêtres – le prêtre qui est un autre Christ. La liturgie, la vie de prière, les études, le travail et même les loisirs concourent à former le Christ dans chaque séminariste.

La liturgie occupe une place prépondérante dans la vie du futur prêtre. Elle comprend : la messe quotidienne – l’âme même de la vie du prêtre, la grand-messe solennelle le dimanche et les jours de fête, et l’office divin, chanté en communauté. Les séminaristes sont spécifiquement désignés et chargés de préparer ces cérémonies sacrées avec beaucoup d’attention et de dévotion. Les séminaristes se réunissent dans la chapelle pour le chapelet quotidien, l’heure sainte et le chemin de croix.