Agenda: Formation au chant grégorien du 24 au 30 juillet

Un cycle de sessions pour choristes (qu’il est indispensable de prolonger pendant l’année par la pratique sous la direction d’un chef de chœur compétent) est organisé, ainsi qu’un cycle de formation pour chefs de chœur :

– La session 1er degré est accessible aux débutants (seule condition indispensable : chanter juste d’avance) ; elle a pour but l’acquisition des notions de base (lecture et chant des notes des mots latins – initiation au rythme grégorien – bases liturgiques et spirituelles sous-tendant le chant grégorien).

– En session 2e degré, on approfondit et on s’approprie les notions abordées en 1er degré, pour acquérir le savoir-faire correspondant. Pour accéder à ce degré, il faut avoir acquis – au Centre ou ailleurs – le niveau 1er degré. Ce 2e degré, où l’accent est mis sur la pratique, peut sans inconvénient être renouvelé plusieurs fois, d’autant qu’un système de modules permet de s’adapter aux besoins de chacun.

– Enfin, les sessions de direction s’adressent aux chantres confirmés, qui ont assimilé théoriquement et pratiquement l’enseignement dispensé dans les sessions précédentes et qui se destinent à la direction. On y apprend à préparer les pièces et à en assurer la direction, et dans les degrés supérieurs on approfondit les questions délicates d’interprétation des pièces et de direction de chœur.

Au pogramme de l’année 2022 :

– Du dimanche 24 juillet (19h) au samedi 30 juillet (14h) : 1er et 2e degré et direction

La session est assurée par des pères de la Fraternité de la Transfiguration.

Centre Grégorien Saint-Pie X