“Résistance” : plusieurs ordinations

La “Résistance” (ou Fidélité), issue de la partie de la FSSPX qui, autour de Mgr Williamson, a refusé d’éventuels accords avec Rome, a eu plusieurs ordinations.

En Asie, le district d’Austrasie, autour de l’abbé Chazal – en Europe pour trois mois, depuis mars – se reconstruit après un violent cyclone aux Philippines et reprend ses missions en Corée et Malaisie, stoppées depuis deux ans pour cause de Covid. Début 2022, “ l’abbé Elias Guiao a reçu les ordres mineurs de Mgr Thomas d’Aquin (cf photo ci dessous) et l’abbé Andrew Kim a été tonsuré”.

En mai 2022 l’abbé Salenave donne d’autres nouvelles, après avoir rencontre l’abbé Chazal à Paris, rentré pour revoir sa famille : “l’abbé Chazal constate un net progrès de la Fidélité en Asie. Ils seront bientôt 12 prêtres et le séminaire va accueillir de nouveaux postulants. Ils ont même pu récupérer tout un centre de messe en Malaisie abandonné par la FSSPX“.

En France, l’abbé Pivert, dans l’Indre, explique en mars qu’il a ” rencontré Mgr Zendejas et il conférera le diaconat à notre Frère Denis du Sacré-Cœur [Le Rouzot] jeudi prochain, 7 avril, en notre prieuré Notre Dame du Christ-Roi (La Villeneuve), accompagné de Mgr Faure. Surtout, il conférera le sacerdoce à notre Frère Denis du Sacré-Cœur, en notre prieuré Notre Dame du Christ-Roi (La Villeneuve), le dimanche 19 juin, solennité de la Fête-Dieu”.

Toujours en France, le bulletin des dominicains d’Avrillé précise, en date du 12 mars : ” Rétabli après

de graves ennuis de santé dus au Covid, Mgr Faure confère, dans notre église, la tonsure et les premiers ordres mineurs à plusieurs séminaristes du Séminaire Saint-Louis-Marie Grignion-de-Montfort [à Morannes]. Le frère Pie-Marie reçoit à cette occasion les ordres de portier et de lecteur“.

Le bulletin du séminaire pour mars-avril 2022 complète : “Ces derniers jours nous avons donné les ordres mineurs à 2 séminaristes [le 12 mars 2022], la soutane à un troisième [le 19 mars 2022] et trois autres ont reçu le sous-diaconat des mains de Mgr Zendejas” le 2 avril 2022, toujours à Avrillé. Le 9 avril, l’abbé Paul Rousseau a été ordonné diacre à Avrillé.

Au Brésil, le 19 mars 2022, “Au monastère de la Sainte Croix, Mgr Thomas d’Aquin OSB a ordonné Prêtre M. l’abbé Deivid Nass. M. l’abbé Nass est brésilien et a fait ses études au séminaire St Louis-Marie Grignion de Montfort, suivant les cours des Pères dominicains d’Avrillé“.