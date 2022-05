Rogations : une tradition toujours suivie

Cette semaine englobant le Jeudi de l’Ascension est celle des Rogations, où des processions pour bénir les champs et les villages étaient organisées, avant les années 1950, par les paroisses. Ces événements de foi populaire sont maintenus, ça et là, soit par des paroisses traditionnalistes, soit par des associations de défense du patrimoine, voire des curés ou des paroisses diocésaines – inventaire non exhaustif.

Assez en avance, le doyenné du Grand Selve a organisé la messe des Rogations à Drudas (31) ce 1er mai, fête de Saint-Joseph Artisan

A Moissac (82) le curé a béni les champs et les villages depuis… un avion le 21 mai dernier, ressuscitant la tradition des Rogations.

A Chemillé (49) la procession et la messe des Rogations ont eu lieu aux Gardes, point culminant des Mauges, le 21 mai dernier

Nombre de prieurés de la FSSPX ont organisé des processions des Rogations, par exemple celui de Nantes à la Placelière

Du côté de la “Résistance” les Rogations ont eu lieu en Belgique le 23 mai avec l’abbé Morgan et à Saint-Michel de la Roë avec l’abbé Salenave

A Liré (49), la messe des Rogations a eu lieu comme chaque année à la chapelle Beaulieu, et cette année la cloche restaurée a été bénie à l’occasion ce 24 mai.

A Pont-Saint-Esprit (30), la messe des Rogations a eu lieu ce 24 mai au calvaire Saint-Julien de Peyrolas

A Meistratzheim (67), la paroisse a béni les champs et les villages

A Saint-Rémy en Mauges (49), le 25 mai la messe des Rogations a été organisée à la chapelle Saint-Avoye par les Amis du patrimoine

A Sénac (65, près de Rabastens de Bigorre), la messe des Rogations a eu lieu le 25 mai devant la croix de Lahitau, ancienne commune rattachée en 1836 – elle est aussi célébrée en mémoire des défunts de cette commune.

A Monteneuf (56), les Rogations sont organisées par la paroisse et les amis du patrimoine à la chapelle du Bas-Trezon

Par ailleurs le blog catholique breton Ar Gedour a publié un guide pour les organiser dans les paroisses bretonnes, et mis en ligne les livrets des Rogations de Bieuzy-Lanvaux et de Quéven.