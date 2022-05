Le reliquaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus au Sanctuaire de Wigratzbad

Le reliquaire de Sainte-Thérèse de Lisieux était pour quelques jours au Sanctuaire de Wigratzbad (Allemagne) à côté duquel est situé le Séminaire Saint-Pierre (Fraternité Saint-Pierre) :

Du 15 au 17 mai, le sanctuaire de Wigratzbad a eu la grâce et la joie d’accueillir le reliquaire de Sainte Thérèse de Lisieux. Les prêtres et les séminaristes ont pu se relayer pour adorer le Saint-Sacrement en sa présence, et pour prier pour les vocations comme à toutes leurs intentions.

Chacun a pu demander à “la plus grande sainte des temps modernes” (St Pie X), la fidélité au Seigneur et l’enthousiasme pour le salut des âmes, tout en se rappelant avec émotion ce témoignage de Thérèse : “Je suis rentrée au Carmel pour sauver les âmes, et surtout pour prier pour les prêtres“.