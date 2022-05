Vingt cardinaux ont été créés par le Pape François. On notera notamment parmi les nouveaux cardinaux, Mgr Roche, préfet de la Congrégation pour le culte divin, de Mgr Aveline, archevêque de Marseille, ou de Mgr McElroy, archevêque de San Diego, réputé proche de McCarrick. Cinq sont âgés de 80 ans et plus et ne pourront donc prendre part à un éventuel conclave. Le consistoire est prévu le 27 août prochain.

Voici la liste: