Neuvaine au Saint-Esprit pour préparer la fête de la Pentecôte

Nous vous invitons à vous unir aux prêtres et aux séminaristes de l’Institut du Bon Pasteur en récitant avec eux une neuvaine au Saint-Esprit, en préparation à la fête de la Pentecôte. Nous demanderons particulièrement au Bon Dieu le succès d’un important projet concernant le développement de notre séminaire et conséquemment de tout notre Institut. Que l’Esprit Saint illumine surtout ceux qui ont à prendre les décisions nécessaires pour que ce projet puisse se réaliser !

Cette neuvaine commence demain (28 mai) et s’achèvera en la fête de la Pentecôte. Comme prière, on pourra chanter ou réciter le Veni Creator chaque jour de la neuvaine ou bien n’importe quelle autre prière au Saint Esprit et si possible offrir une communion à cette même intention.

Que le bon Dieu vous paye au centuple pour vos prières, et qu’il remplisse chacun de vous de son Esprit Saint.

“Demandez, et vous recevrez, frappez, et l’on vous ouvrira”

.

Venez, Esprit créateur,

visiter les âmes de vos fidèles,

et emplissez de la grâce d’en-haut,

les coeurs que vous avez créés.

.

Vous qui êtes appelé Consolateur,

Don du Dieu Très-Haut,

Fontaine de Vie, Feu, Amour,

et Onction spirituelle.

.

Vous qui répandez sept dons dans les âmes,

solennellement promis par lui aux hommes,

et qui mettez sur leurs lèvres les trésors de votre parole.

.

Faites briller votre lumière à nos yeux,

répandez votre amour dans nos coeurs,

soutenez la faiblesse de notre chair,

par votre vertu incessante.

.

Repoussez bien loin notre ennemi,

et donnez-nous promptement la paix:

marchez devant nous comme notre guide,

pour que nous évitions tout mal.

.

Qu’il nous soit donné par vous de connaître le Père,

comme aussi le Fils,

et vous, ô Saint-Esprit,

qui procédez de l’un et de l’autre ;

faites que nous ayons toujours foi en vous.

.

Gloire soit à Dieu le Père,

et au Fils qui est ressuscité des morts,

comme au Paraclet,

dans les siècles des siècles,

.

Ainsi soit-il.