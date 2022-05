Qui est Mgr McElroy, le nouveau cardinal des États-Unis ?

Il est réputé proche de la ligne du Pape François, et sur la question de la « cohérence eucharistique» il récuse toute «instrumentalisation » sur le débat qui traite de l’accès à la communion. Mgr Robert McElroy, archevêque de San Diego, devient cardinal mais avec la particularité d’être le suffragant de l’archevêque de Los Angeles, Mgr José Gomez, qui préside également la Conférence des évêques des États-Unis (l’USCCB). Des questions se poseront en matière de préséance dans la mesure où le titre de cardinal joue, mais confronté à la qualité de Mgr Gomez, qui est ainsi métropolitain. L’archevêque de Los Angeles est à nouveau privé du chapeau rouge: il est à la tête d’un diocèse important – à la différence de celui de San Diego – et nul ne peut le soupçonner d’être dans une ligne « droitière » au sens profane du terme: il a été naturalisé en 1995 ! Certains membres de l’USCCB ont encore rappelé que Nancy Pelosi ne pouvait pas communier pour son soutien actif a l’avortement. Mais visiblement, la création de trois cardinaux américains en 2016 n’a pas suffi à mettre au pas l’USCCB qui préfère rappeler les conditions requises pour accéder à la communion. Visiblement, le cardinal Cupich n’a pas fait l’affaire depuis 5 ans… Quant au cardinal Tobin, on en entend peu parler. Est-ce la dernier tentative de redresser un épiscopat américain encore largement marqué par les Papes Jean-Paul II et Benoit XVI ?