La Fraternité Saint-Pierre appelée dans le diocèse de Saskatoon (Canada)

La Fraternité Saint-Pierre est présente aux Etats-Unis depuis 1991 et au Canada depuis 1995. Au Canada, elle dispose aujourd’hui de paroisses personnelles ou de chapellenies à Vancouver, Calgary et Edmonton (à l’est du pays) et à Montréal, Thorold, Ottawa et Québec (à l’ouest). Depuis plusieurs années, elle reçoit aussi des candidats canadiens dans ses séminaires (2 canadiens sont ordonnés prêtres pour la Fraternité Saint-Pierre cette année).

Mgr Mark Hagemoen, évêque de Saskatoon (centre ouest du Canada), appelle la Fraternité Saint-Pierre dans son diocèse et nomme l’abbé Kenneth Webb, FSSP, chapelain de la communauté de fidèles du Sacré-Coeur de Jésus de Saskatoon à compter du 1er juin.

Chapellenie du Sacré-Coeur de Jésus (Saskatoon)