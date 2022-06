FSSPX : l’abbé Michel de Sivry nouveau supérieur au Benelux

La FSSPX a annoncé des mutations et des changements dans son district du Benelux (Belgique, Hollande, Luxembourg), a commencer par le supérieur. Ces changements entrent en vigueur au 15 août.

Au terme d’un mandat de six ans, Monsieur l’abbé Patrick DUVERGER retournera en France. Pour lui succéder comme prieur et supérieur de district, est nommé Monsieur l’abbé Michel de SIVRY, actuellement directeur de l’école St Jean-Baptiste-de-la-Salle à Camblain (France).

Monsieur l’abbé Jean-Marc LEDERMANN quittera également Bruxelles ; il est nommé en Suisse.

Arrivera à Bruxelles, Monsieur l’abbé Vianney DE CHAMPEAUX qui sera ordonné prêtre, à Ecône, le 29 juin prochain

à ANVERS: Arrivera comme 3ème prêtre, Monsieur l’abbé Jan DE BRUYN qui sera ordonné prêtre, à Zaitzkofen, le 02 juillet prochain.

Ces derniers mois, et plus généralement depuis la fin des confinements, la FSSPX enregistre une hausse du nombre de ses fidèles à Bruxelles, mais aussi en Flandre, notamment parmi les mouvements de jeunesse, les étudiants et les jeunes professionnels.