Pèlerinage de Tradition 2022 : journée du samedi

Selon l’expression même des organisateurs, ce Pèlerinage de Pentecôte de Chartres à Paris aurait été le plus bref, mais le plus intense organisé par l’Association Pèlerinage de Tradition. Après une journée de samedi commencée la messe devant la cathédrale de Chartres, les conditions métrologique se sont très fortement dégradées. Le bivouac des Greffiers (Rambouillet) est devenu complètement impraticable (cf les dernières photos) obligeant les autorités et le pèlerinage à interrompre le Pèlerinage.

Photos Pèlerinage de Tradition (via La Porte Latine)