Pèlerinage de Chretienté : une édition 2022 réussie

Le nombre important de pèlerins a été fortement remarqué. Malgré un samedi extrêmement pluvieux, le “cru” 2022 est un véritable succès. Le pèlerinage 2022 a vraisemblablement battu le record avec 15 000 fidèles. Comme le dit si justement l’article de Famille chrétienne, c’est bien une édition « épique »:

Mémorable non seulement parce qu’il s’agissait d’un anniversaire symbolique, mais aussi par le record de la participation, qui ne cesse de croître depuis plusieurs années. « Cette mobilisation impressionnante témoigne de l’attachement qui perdure à la messe traditionnelle, souligne Jean de Tauriers. La moitié des pèlerins ont moins de vingt ans, et pour avoir discuté avec eux, ils sont très renseignés sur la situation de l’Eglise, et très préoccupés par le sort qui lui est réservé depuis le motu proprio Traditionis custodes et sa mise en place dans certains diocèses ».

Les intempéries n’auront pas eu raison des pèlerins vers Chartres en ce week-end de Pentecôte. Pour son 40 ème anniversaire, Notre-Dame de Chrétienté a rassemblé au moins 15 000 personnes sur les routes et dans la cathédrale éponyme pour la messe de clôture lundi 6 mai. Un succès retentissant après deux éditions bousculées par la crise sanitaire –l’une avait été annulée et l’autre organisée par régions. « Cette édition 2022 restera particulièrement mémorable », confie Jean de Tauriers, président de l’association.

Mais il faut aussi saluer la bonne entente avec les autorités publiques, ce qui prouve que les « cathos » savent être responsables parce que leur pèlerinage se tient avec beaucoup de dignité, à la différence de certains rassemblement profanes où l’on assiste à des débordements continuels sur fond d’indiscipline chronique. Des solutions ont pu être trouvées dans un contexte de fortes intempéries.

En coulisses il a fallu faire preuve d’une grande ingéniosité pour garantir la fin de l’aventure. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la préfecture, la police et la gendarmerie. Une véritable confiance règne depuis 40 ans et ces relations fluides ont été très précieuses », atteste Denis Pinoteau. Une cellule de crise réunie en urgence a organisé le transfert de plus de 3 500 pèlerins (les familles et les chapitres enfants) vers des lieux abrités pour la nuit. Et surtout, il a fallu modifier les itinéraires pour le lendemain… travail effectué pendant une bonne partie de la nuit. « J’ai été émerveillé par le professionnalisme, le dynamisme et la cohésion des équipes de soutien qui ont œuvré pour trouver des solutions », salue Jean de Tauriers qui les a vues à l’œuvre au sein de la cellule de crise.