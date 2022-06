Saint Thomas d´Aquin : Un médiéval très actuel (Hors série de L’Homme Nouveau)

L’Homme Nouveau publie un hors-série intitulé “Saint-Thomas d’Aquin : un médiéval très actuel” avec des contributions de plusieurs prêtres.

Vu et revu, saint Thomas… ou à l’inverse, inabordable ? Ces arguments qui n’en sont pas pouraient bien fuser – il faut les balayer. Les anniversaires qui se profilent sont un aiguillon pour se (re)plonger dans la vie et l’oeuvre du Docteur commun de l’Eglise a voulu auréoler, il y a bientôt 700 ans. Lui dont la pluse grande crainte était de céder à quelque mouvement de vaine gloire ! Mais qu’on se rassure avec Chesterton “rien ne détournera Thomas de sa forte et haute ambition d’occuper la dernière place”… Les nombreuses oppositions qu’il rencontrera tout au long de sa vie, bien qu’ami des papes et conseil de rois, servirent ce edésir profond d’umilité. Aujorud’hui même encore, la controverse n’a pas tari.