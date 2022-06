L’Entente Catholique de Bretagne évoque l’abbé Blanchard

L’Entente Catholique de Bretagne (N°248, Printemps 2022) évoque le rappel à Dieu le 1er mai de l’abbé Marcel Blanchard :

Nous avons perdu, le 1er mai à Sainte-Anne d’Auray, un ami très cher, abonné de toujours, l’abbé Marcel Blanchard. Né à Gourin (Morbihan) en 1923, il fut vicaire-instituteur à Locmiquélic, vicaire tout court à Lanester, puis à Pontivy, enfin recteur de Quistinic jusqu’en 2013, et toujours grand spécialiste de musique (voir le site Ar Gedour) – ainsi que de langue bretonne, dans la lignée de l’abbé Perrot qu’il vénérait. A la tête du bulletin Fidélité catholique, il mena pendant 40 ans le même combat que nous pour la défense de la défense de la foi et de l’Eglise contre les dérives post-conciliaires. Un temps exorciste de son dioèse, sa réponse à certaines “clientes” est restée fameuse : “Avez-vous pensé à téléphoner d’abord à Jésus et à la Vierge Marie ? – Mais comment fait-on, M. l’abbé ? – C’est tout simple : il suffit de dire son chapelet, de se confesser et d’aller à la messe. Si le démon continue à vous embêter après celà, rappelez-moi”.