Dernier numéro de la revue d’Una Voce n°337 (Mai-Juin 2022)

Le dossier du numéro de Mai-Juin 2022 (n°337) de la revue Una Voce est consacré au Coeur Immaculée de Marie reprennant un beau texte du RP Calmel, et, évoquant les église consacrées au Coeur Immaculée de Marie à Paris.

Dans son éditorial, Patrick Banker évoque également la démarche des Mères de Prêtres de la voie Romaine

Elles s’appellent Catherine, Diane, Elisabeth, Hélène, Stéphanie… Leurs enfants sont prêtres et célèbrent la messe de saitn Pie V. Ou bien ce n’est pas le cas, mais elles ne supportent pas de voir interdite cette messe qui leur a beaucoup apporté, ou simplement qui apporte beaucoup à d’autres qu’elles. Elles sont une trentaine, elles ont plus de cinquante ans, ou moins. Toutes, elles ont marché vers Rome en mars, avril. Depuis Paris, ou depuis la vallée du Rhône, ou seulement en Italie. Le mercredi 4 mai, deux d’entre elles ont vu le pape François à la fin de l’audience général ; l’une a pu lui remettre les 2 000 letttres de personnes attachées au rite tridentin, et lui dire : “Nous vous remercions de nous accueillir comme vous auriez accueilli votre mère”. Prions pour que sa miséricorde soit “maternelle” en effet !