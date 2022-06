Construction d’une église à Toulouse

Une église doit être construite dans le quartier de Borderouge pour 2024, à l’intersection de la rue des Vignes et de la rue Edmond-Rostand, proche du périphérique et du terminus de la ligne B du métro.

L’édifice pourra accueillir 200 personnes. Hervé Gaignard, vicaire général du diocèse de Toulouse, souligne :

« Depuis longtemps, une communauté chrétienne se réunissait dans ce quartier. Elle le faisait dans la salle de gymnastique de l’école primaire catholique sous contrat de Sainte-Germaine. Cette communauté avait le désir, et nous avions le désir avec elle, d’y implanter un lieu de culte. Cela a pu se faire à l’occasion d’une cession de foncier. Nous avons lancé un concours d’architecture et voté pour un projet en juin 2021 ».

« C’est une église dont la vocation est de s’inscrire dans le quartier. On n’a pas besoin de cathédrale partout. On n’y rassemblera pas de grande foule. Ce sera une église avec une attention particulière aux besoins de spiritualité des personnes ».

C’est le cabinet Chanson et Tryptique qui est chargé de construire cet édifice pour un coût global de 2,4 à 2,6 millions d’euros. La future église Saint-Sauveur de Borderouge

« sera un bâtiment sera à la fois moderne et classique. Le bâtiment s’insérera dans le quartier avec une visibilité discrète. Il sera bien identifiable avec son clocher et sa croix visible sans être ostensible. Outre l’endroit où se tiendront les offices, le site proposera un hall d’accueil qui fera le lien entre le parvis extérieur et l’église, des salles pour se réunir, un jardin fermé à la fois pour se recueillir ou vivre des moments conviviaux ».