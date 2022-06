Pas simple d’être évêque

Dans La Croix, Isabelle de Gaulmyn estime qu'”il ne fait pas bon être évêque, par les temps qui courent” :

Après la démission du cardinal Barbarin à Lyon, celle de Mgr Aupetit à Paris, les héritages compliqués laissés par Mgr Cattenoz à Avignon et par Mgr Lafont à Cayenne, la sévère sanction qui s’est abattue sur le diocèse de Toulon contraint de reporter les ordinations de prêtres prévues à la fin du mois, on se demande à qui le tour… Certes, ces cas recouvrent des situations différentes. Mais toutes disent la difficulté de la tâche d’un évêque, en France, aujourd’hui. Il est significatif que l’on ait de plus en plus de mal à trouver des candidats à l’épiscopat. Ce qui ne laisse pas d’inquiéter, au regard du rôle de pasteur qui incombe à l’évêque, clé de voûte de l’institution et garant de l’unité des catholiques.