Le prêtre face aux crises

Monseigneur Bustillo, évêque du diocèse d’Ajaccio, a écrit, l’an dernier « La vocation du prêtre face aux crises ». Un ouvrage écrit d’abord pour former les prêtres.

« Le but, c’est d’encourager les prêtres. Bien souvent, ils baissent les bras et nous disent qu’ils sont peu nombreux, qu’il n’y a pas de vocations et que tout le monde est contre eux, c’est une logique fataliste. Il était donc important d’aller de l’avant et de proposer quelque chose de nouveau. Notre vocation est belle, il faut la mettre en valeur et surtout la vivre. »