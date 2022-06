Du Yoga à l’abbaye

L’abbaye de Rhuys, dans diocèse de Vannes, est propriété de la communauté de sœurs de la Charité de Saint Louis qui y assurent l’accueil , même si le site n’a plus de vocation monastique. Ce lieu accueille désormais des stages promouvant des pratiques inspirées du new-age et de toute sa quincailleries ésotérique et charlatanesque. Travail énergétique, découverte des chakras, connexion aux arbres, élévation du taux vibratoire purifier, harmoniser et régénérer avec pierres de lithothérapie, etc. Sans oublier d’autres événements (Reiki notamment) qui ne figurent plus au calendrier de l’abbaye puisque s’étant déroulés en mai.

Quant à la personne qui anime plusieurs de ces stages, je vous laisse juge de ce qu’elle propose sur son site :

“Je canalise en reliance avec mon âme et en guidance avec mes guides pour vous délivrer des messages, et vous accompagner à vous relier à votre âme pour guérir, oser et réaliser vos rêves .” – Libération des liens karmiques – Supprimer les mémoires, les entités – Dénouer les blocages ( supprimer les parasites énergétiques) – Renforcer l’ ancrage – Recentrer tous les corps – Régénérer et harmoniser les chakras – Elever votre taux vibratoire et vous élever en conscience – Purifier et Illuminer votre aura Je travaille avec les énergies christiques et les 13 rayons Divins pour opérer une transformation profonde de votre être.

Cette abbaye offre un cadre à des pratiques commerciales et ésotériques maintes fois dénoncées par l’Église. Mais Rome ne voit sans doute pas de problème : il n’y a pas de dentelle…