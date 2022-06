Kyrie pour la paix par les élèves de Saint-Pie X (Saint-Cloud)

L’Institut Saint-Pie X à Saint-Cloud est une des écoles dirigées par les Dominicaines du Saint-Esprit. L’établissement est mixte en primaire et uniquement pour les jeunes filles au collège et au lycée. Repris en 1945 par les Dominicaines, l’établissement compte plus de 500 élèves de la maternelle à la terminale.

Les élèves des Dominicaines du Saint-Esprit (Institution Saint-Pie X, Saint-Cloud) sont heureuses de vous présenter leur prière pour la paix. Ce Kyrie a été conçu comme un chant d’espérance pour l’Église et pour le monde. Kyrie eleison : Seigneur prends pitié !



