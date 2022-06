Un nouveau journal catholique breton : Kroaz ar Vretoned

Le média régional indépendant breton Breizh Info a interviewé le rédacteur en chef de la Croix des Bretons (Kroaz ar Vretoned), un journal catholique breton créé il y a un an et qu’on peut découvrir en ligne à cette adresse. Il est aussi édité en format papier depuis 13 numéros. Extraits.

Breizh-info.com : Qu’est-ce que la Croix des Bretons ?

Augustin Debacker : Kroaz ar Vretoned/La Croix des Bretons est un journal mensuel, créé en Mai 2021 et rédigé par quelques catholiques désireux de faire avancer la cause bretonne et catholique, que ce soit au niveau de la formation (via la Doctrine Sociale de l’Eglise) comme au niveau du patrimoine catholique de Bretagne.

En ce sens, nous souhaitons faire découvrir à nos lecteurs les grands auteurs et historiens bretons, comme Arthur de la Borderie, Auguste Brizeux ou Charles Le Goffic, mais également toutes ces pages oubliées de notre patrimoine breton, qu’il soit matériel (calvaires, croix, églises) ou immatériel.

Breizh-info.com : Il existe déjà des médias bretons et catholiques, comme Ar Gedour. Que souhaitiez-vous apporter de plus ?

Augustin Debacker : Pendant des dizaines d’années, de nombreux journaux catholiques bretons ont été publiés en Bretagne, à commencer par Feiz ha Breizh, O lo lê ou encore Kroaz ar Vretoned. Or, aujourd’hui, il n’en existe plus aucun : c’est pour cette raison que nous avons souhaité relancer ce mensuel papier, qui vient en complément des plateformes comme Ar Gedour.

Nos articles sont également plus axés sur la formation, en s’appuyant sur la Doctrine Sociale de l’Eglise, qui pour moi donne toutes les clés pour bâtir la Bretagne de demain.

[…]

Breizh-info.com : En quoi est-il fondamental de ramener les bretons à la foi, une foi qui s’est étiolée au fil des siècles derniers ?

Augustin Debacker : Parce que la Foi catholique est intrinsèquement liée à la Bretagne, à son identité et à sa culture. Des Pardons aux Saints bretons en passant par les calvaires et églises, les processions et coutumes : tous ces éléments font partie intégrante de la Bretagne que nous aimons, et que nous souhaitons défendre face à l’oubli.

La Foi catholique s’est certes étiolée dans la société française, mais elle doit retrouver toute sa place en Bretagne : la Bretagne fut jadis le phare catholique de l’Ouest, comme le rappellent des évènements comme la Chouannerie ou de grands bretons comme l’Abbé Perrot, Maodez Glanndour ou Jean-Pierre Calloc’h.

Breizh-info.com : Quelles sont, pour vous, les grandes figures du catholicisme breton, celles qui sont des exemples à suivre ?

Augustin Debacker : Il y en aurait beaucoup à citer, mais j’en citerais quatre principaux : le Bienheureux Julien Maunoir, qui parcourut nos terres bretonnes du XVII°Siècle pour y annoncer le Christ ; l’Abbé Perrot pour son courage dans la défense de la Bretagne et du Catholicisme au début du XX°Siècle ; Herry Caouissin dans le renouveau qu’il initia dans la défense de la Bretagne catholique, que ce soit par ses dessins ou par ses articles/écrits ; Jean-Pierre Calloc’h enfin, par tous ses écrits – à commencer par Ar en Deulin, qui est pour moi le plus bel ouvrage écrit sur notre Bretagne catholique. On y sent tout l’amour pour la Patrie bretonne, comme une Foi à déplacer les montagnes.