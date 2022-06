Saint-Malo (35) : les soeurs des Saints-Coeurs de Jésus et Marie se séparent d’une partie de leur domaine

Le Pays Malouin indique que les soeurs des Saints Coeurs de Jésus et Marie, qui ont depuis 169 ans un vaste domaine de 7 hectares à Paramé, se séparent de 5000 mètres carrés, dont une maison de retraite fermée l’an passé et qui accueille provisoirement 85 réfugiés ukrainiens. Plus de la moitié du domaine est déjà mis à disposition de projets diocésains pour jeunes et d’habitat partagé.

“Le vieillissement des religieuses nous oblige aujourd’hui à transmettre notre patrimoine, tout en respectant les valeurs d’Amélie Fristel, résume sœur Paule Boulais. La reconversion du site s’accélère aujourd’hui avec le lancement d’un « appel à manifestation d’intérêt » pour un terrain de 5 000 m2, composé d’un Ehpad fermé l’an passé et d’un terrain boisé. Un espace à faire s’agenouiller n’importe quel promoteur immobilier. Son prix ? Plusieurs millions d’euros, « entre 5 et 7 » d’après une estimation“.

L’ancienne maison de retraite, au 6, boulevard des Déportés, sera cédée pour faire vivre les oeuvres de la Congrégation et assurer les besoins des soeurs, jusqu’au décès de la dernière d’entre elles – il semble qu’attirer une relève soit hélas devenu secondaire.

“L’argent semble toutefois presque secondaire. « Ce qui nous importe avant tout, c’est le projet qui nous sera présenté. Il faut qu’il soit fidèle à l’esprit de la fondatrice de notre congrégation, Amélie Fristel. » Même si ce n’est pas formulé ainsi, le prix de la cession sera semble-t-il « adaptable » selon les « moyens » du ou des porteur(s) du ou des projet(s) choisi(s)“. Les porteurs de projet ont jusqu’au 31 octobre pour se manifester.