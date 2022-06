La Chapelle Basse-Mer (Bretagne) : un pardon des martyrs nantais du Vignoble

Le 10 septembre prochain, le site du prieuré Saint-Pierre ès Liens de la Chapelle Basse-Mer, aux confins de la Bretagne méridionale, des Mauges et de la Vendée, accueillera le premier pardon des Martyrs du Vignoble nantais, en lien avec le culte des saints locaux et le souvenir des déprédations et des massacres commis pendant la Révolution par les colonnes infernales.

“C’est dans ce but que Bevan Breizh organise le 10 septembre 2022 le pardon des martyrs du vignoble nantais. Le pardon, manifestation typiquement bretonne de la foi populaire, est un indéniable ferment de lien social entre bretons d’un même pays. Aujourd’hui encore, de nombreux pardons sont organisés dans tous les coins de la Bretagne. Prenant appui sur des saints locaux, cette manifestation populaire de foi et de culture rassemble de nombreuses personnes et connaît depuis quelques années un engouement renouvelé.

Lieu de mémoire, la chapelle Saint-Pierre ès Liens sur la commune de la Chapelle Basse-Mer s’est imposée comme une évidence. Cette église chargée d’histoire parlera aux habitants du vignoble nantais ainsi qu’à tous les bretons de terre et/ou de coeur. Nous vous invitons à venir partager un temps de rencontre fraternelle et de découverte du patrimoine culturel, agricole et artisanal local“.

Le prieuré Saint-Pierre ès Liens de la Chapelle Basse Mer a été inauguré le 13 mai dernier après plus d’un quart de siècle de travaux impulsés par l’association Mémoire et Futur, ainsi que l’historien Reynald Secher.