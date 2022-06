Paris : manifestation pour la défense de la messe traditionnelle devant la nonciature ce 18 juin

Ce samedi 18 juin aura lieu une nouvelle manifestation de défense de la messe traditionnelle, de 12h à 12h45 à la nonciature apostolique (14 bis avenue du président Wilson, métros Iéna ou Alma Marceau ligne 9).

Les organisateurs communiquent :

“Nous le ferons avec d’autant plus de force et de sainte colère que, dans ce qui paraît être la fin du présent pontificat, les bureaux romains redoublent d’activité fébrile contre le monde « de tradition » au sens large. Ainsi les mesures prises contre l’évêque de Fréjus-Toulon apparaissent comme un signe très négatif donné à « ces catholiques désemparés par la méfiance de Rome », comme titre Jean-Marie Guénois dans le Figaro du 14 juin.

Les fidèles parisiens privés de messe, qui se rassemblent toujours à Notre-Dame du Travail, le dimanche à 18h, à Saint Georges de La Villette, le mercredi à 17h, à Saint François Xavier/ND du Lys, le mercredi soir, et devant les bureaux de l’archevêché, rue du Cloître-Notre-Dame, mais aussi les autres catholiques traditionnels privés de confirmation pour leur enfants, se préparent à interpeler et contacter le nouvel archevêque de Paris, pour lui demander de rendre la paix et la liberté à une partie de son troupeau“.